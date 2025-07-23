Συνελήφθη χθες (Τρίτη 22 Ιουλίου 2025) το βράδυ στην Κω, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ένας 44χρονος τουρκικής καταγωγής σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Αναζητήσεων της INTERPOL.

Ειδικότερα, ο 44χρονος αναζητούταν από τις διωκτικές Αρχές της Τουρκίας για τα αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, φθοράς δημόσιας περιουσίας, πλαστογραφίας, εξύβρισης, απειλής, σωματική βλάβης και απόδρασης.

Ο εκζητούμενος διέμενε στην Κω, καθότι του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.