Αργά το βράδυ της Τρίτης ολοκληρώθηκε η ανέλκυση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που βυθίστηκε μετά την αναγκαστική προσθαλάσσωση στη θαλάσσια περιοχή της Ελευσίνας.

Υπενθυμίζεται πως το ατύχημα συνέβη χτες κατά την διάρκεια άντλησης νερού για να συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, κατά τον ανεφοδιασμό του το ελικόπτερο προσθαλάσσωσε και τα τρία μέλη του πληρώματος, εντοπίστηκαν σώα να κολυμπούν προς την ακτή.

Το συγκεκριμένο ελικόπτερο, σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής είναι μισθωμένο για τις αυξημένες ανάγκες δασοπυρόσβεσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

