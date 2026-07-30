Επιστροφή χρημάτων και δωρεάν εισιτήρια στους 317 επιβάτες του «Super Star»

Την επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων, τη χορήγηση ενός δωρεάν ακτοπλοϊκού εισιτηρίου μετ' επιστροφής, καθώς και τη μεταφορά τους με λεωφορεία προς τη Ραφήνα και το κέντρο της Αθήνας εξασφάλισε η πλοιοκτήτρια εταιρεία για τους 317 επιβάτες του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Super Star».

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας Seajets στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην πολιτική διατήρησης καλών σχέσεων με το επιβατικό κοινό, μετά την αδυναμία του πλοίου να προσεγγίσει τα λιμάνια της 'Ανδρου και της Τήνου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το «Super Star» αναμένεται να καταπλεύσει σε λίγη ώρα στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου θα αποβιβαστούν οι επιβάτες και θα ακολουθήσει η οργανωμένη μεταφορά τους με λεωφορεία.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς την 'Ανδρο, την Τήνο και τη Μύκονο, με επιστροφή. Αρχικά δεν κατέστη δυνατό να καταπλεύσει στο λιμάνι της 'Ανδρου, εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων έντασης 8 έως 9 μποφόρ.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Τήνο, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να προσεγγίσει ούτε το συγκεκριμένο λιμάνι, με αποτέλεσμα να αλλάξει εκ νέου πορεία και να κατευθυνθεί προς το Λαύριο.

Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος, ενώ μεταφέρονται 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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