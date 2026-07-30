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Συνάντηση Μητσοτάκη-Σέντερ: Στόχος η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι ιστορικά καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βαυαρία και εξετάστηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας

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Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι ιστορικά καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βαυαρία και εξετάστηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, ειδικά σε τομείς που συνδέονται με την προηγμένη τεχνολογία και τη μελλοντική αξιοποίησή της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Βαυαρία
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