Ελικόπτερο τύπου Sikorsky S-64 που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης στον Ασπρόπυργο προχώρησε σε αναγκαστική προσθαλάσσωση στη θαλάσσια περιοχή της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο στην προσπάθειά του να πάρει νερό έπεσε στη θάλασσα. Πρόκειται για μισθωμένο ελικόπτερο από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου αποτελείται από τρία άτομα, για τα οποία πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης, καθώς εντοπίστηκαν να κολυμπούν προς την ακτή, σύμφωνα με αξιωματικό της Πυροσβεστικής.

Τα μέλη του πληρώματος περισυλλέγησαν από ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος μεταφέρθηκαν στο Καλυμπάκι Ελευσίνας από όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στην περιοχή Ήμερος Τόπος στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήμερα Τρίτη 22 Ιουλίου 2025, ένα (1) ελικόπτερο τύπου Sikorsky S-64, μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα τριών (3) ατόμων, εκ των οποίων δύο (2) αλλοδαποί και ένας (1) ημεδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, πραγματοποίησε προσθαλάσσωση στην περιοχή της Ελευσίνας.

Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, διασώθηκαν και τα τρία (3) μέλη του πληρώματος αφού περισυλλέγησαν από ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος μεταφέρθηκαν στο Καλυμπάκι Ελευσίνας από όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Δείτε φωτογραφίες από τη διάσωση των χειριστών:

