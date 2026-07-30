Επίσημη η... τελευταία «βόμβα» του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤOR! Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο για τα επόμενα 3 χρόνια, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο το ρόστερ της σεζόν 2026-27!

Οι άνθρωποι του «επτάστερου» το κυνήγησαν πολύ και τελικά δικαιώθηκαν. Εδώ και εβδομάδες αναζητούσαν έναν πόιντ γκαρντ υψηλού επιπέδου για να κλείσουν το ρόστερ τους και το βράδυ της Τετάρτης (29/07) έριξαν τη «βόμβα» της απόκτησης του Φρανσίσκο. Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη Βιλερμπάν, εκμεταλλεύτηκαν τις συγκυρίες και κινήθηκαν αποφασιστικά για να κάνουν δικό τους τον διεθνή Γάλλο.

Ο 28χρονος άσος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν καριέρας με τη Ζάλγκιρις, όπου ανέβασε θεαματικά τη μετοχή του στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε περίπου 1 εκατ. ευρώ για να τον αποδεσμεύσει από τη γαλλική ομάδα και του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2029, με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 10 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε και η επικοινωνία που είχε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος ενέκρινε απόλυτα τη μεταγραφή. Παράλληλα, ο Φρανσίσκο δελεάστηκε από την παρουσία των συμπατριωτών του Ματίας Λεσόρ, Μουστάφα Φαλ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε στο πράσινο ρόστερ, δημιουργώντας ένα ισχυρό γαλλικό πυρήνα στο ΟΑΚΑ.

Με την άφιξή του, ο Παναθηναϊκός κλείνει και την τελευταία εκκρεμότητα του καλοκαιριού, συμπληρώνοντας το παζλ ενός ρόστερ που χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1997 στο Κρετέιγ της Γαλλίας, έχει ύψος 1.85μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Τη σεζόν 2025-26 με τη Zalgiris Kaunas στην EuroLeague αγωνίστηκε σε 42 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 16.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ σε 27:47 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης, ενώ με τη λιθουανική ομάδα κατέκτησε και το Πρωτάθλημα, αναδεικνυόμενος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά MVP των τελικών.

Ξεκίνησε την μπασκετική του πορεία από τις ακαδημίες των Paris Basket Racing, Villemomble Sports και AL Roche-la-Moliere. Το 2014 μετακόμισε στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου φοίτησε κατά σειρά σε Elev8 Sports Institute, Liberty Christian Preparatory School και West Oaks Academy, πριν επιστρέψει στη Γαλλία για να ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα.

Το 2017 εντάχθηκε στη Levallois Metropolitans, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Το 2018 μετακόμισε στην Paris Basketball, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν, ενώ το 2020 φόρεσε τη φανέλα της Chorale Roanne στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας.

Το καλοκαίρι του 2021 υπέγραψε στη BAXI Manresa της Ισπανίας, ενώ έναν χρόνο αργότερα πήρε μεταγραφή για το Περιστέρι, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στις εγχώριες, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο ελληνικό πρωτάθλημα μέτρησε κατά μέσο όρο 12.6 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ, ενώ στο Basketball Champions League είχε 16.2 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2023 μεταγράφηκε στην Bayern Munich και την πρώτη του σεζόν στην EuroLeague αγωνίστηκε σε 33 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 10.6 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 19:17 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Με την ομάδα του κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας το 2024, όντας μάλιστα ο MVP του Final Four της διοργάνωσης.

Το 2024 μετακινήθηκε στη Zalgiris Kaunas. Τη σεζόν 2024-25 στην EuroLeague αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 14.6 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ σε 25:29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Με την ομάδα του κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Λιθουανίας το 2025, ενώ αναδείχθηκε MVP των τελικών του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ο Φρανσίσκο αποτελεί ενεργό μέλος της Εθνικής Γαλλίας. Στα Προκριματικά του FIBA Basketball World Cup 2027 έχει μετρήσει μέχρι στιγμής 13.7 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα ανά αγώνα, σουτάροντας με 53.8% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα και 83.3% στις βολές.

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