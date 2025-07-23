Λογαριασμός
Πάνω από 22 κιλά κάνναβης εντοπίσθηκαν στην Κορινθία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των άγνωστων δραστών

Κάνναβη

Μεγάλη ποσότητα κάνναβης, εντοπίσθηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, χθες (22.7.2025) το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του δήμου Κορινθίων, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών.

Ειδικότερα, σε χώρο όπου είχαν τοποθετηθεί – απορριφθεί ανακυκλώσιμα υλικά, εντοπίστηκαν από τους ανωτέρω αστυνομικούς, 4 σακούλες, περιέχουσες ανισοβαρείς ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους 22 κιλών και 935 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των αγνώστων δραστών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κάνναβη Κορινθία
