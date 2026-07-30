Γερμανία: Οριακή αύξηση για το ΑΕΠ στο β' τρίμηνο

Οριακή ανάπτυξη κατέγραψε η γερμανική οικονομία στο β' τρίμηνο του έτους, παρά την πίεση λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο πληθωρισμός ωστόσο, όπως προβλεπόταν, αυξήθηκε απότομα τον Ιούλιο, μετά την εκπνοή του μέτρου έκπτωσης στον φόρο καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, το ΑΕΠ της Γερμανίας αυξήθηκε από τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο κατά 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του έτους. «Τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της ανοδικής αναθεώρησης για το α' τρίμηνο, είναι καλύτερα από τα αναμενόμενα. Αυτό σηματοδοτεί το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης: Στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, η ανάπτυξη έφτασε το 0,3% και στους πρώτους τρεις μήνες του 2026 ήταν 0,4%», δήλωσε ο Γενς-Όλιβερ Νίκλας, αναλυτής στην Κρατιδιακή Τράπεζα της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Στο ίδιο πνεύμα, βελτιώθηκε για τρίτο κατά σειρά τρίμηνο η διάθεση των επιχειρηματιών στον αντίστοιχο δείκτη του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου. «Η γερμανική οικονομία είναι έτοιμη να αποκτήσει δυναμική. Διαφαίνεται ελαφρά ανοδική τάση για τη συνολική οικονομία», δήλωσε ο Κλάους Βολράμπε, επικεφαλής του τμήματος ερευνών του Ifo.

Οι προοπτικές ωστόσο για το σύνολο του έτους είναι μάλλον δυσμενείς, λόγω της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης στο Ιράν, η οποία ώθησε και πάλι την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και απειλεί τη γερμανική οικονομία με υψηλότερες τιμές ενέργειας. Επιπλέον, οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα, ειδικά στα αυτοκίνητα και στα μηχανήματα, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περαιτέρω την οικονομία, όπως και η χαμηλή στάθμη στον Ρήνο, η οποία προκαλεί ήδη μείωση της οικονομικής παραγωγής στη Γερμανία. «Συνολικά, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι αρκετά ισχυρές ώστε να μειώσουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 0,1 έως 0,2% στο τρίτο τρίμηνο», δήλωσε ο οικονομολόγος Στέφαν Κουτς από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου (IfW). Οι περισσότεροι ειδικοί αναμένουν επομένως ανάπτυξη μόνο περίπου 0,5%, ενώ πιο αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις μόνο για το 2027, οπότε και αναμένεται ανάπτυξη σημαντικά μεγαλύτερη του 1%.

Η εκπνοή του μέτρου για την έκπτωση στον φόρο των καυσίμων στο τέλος του Ιουνίου προκάλεσε, όπως αναμενόταν, απότομη άνοδο του πληθωρισμού τον Ιούλιο στο 2,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Τον Μάιο και τον Ιούνιο, η μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και το ντίζελ κατά σχεδόν 17 σεντς ανά λίτρο είχε περιορίσει τις αυξήσεις των τιμών, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να μειωθεί τον Ιούνιο στο 2,3%. Τον Απρίλιο, το σοκ των τιμών του πετρελαίου που προέκυψε από τον πόλεμο με το Ιράν είχε οδηγήσει τον πληθωρισμό στο 2,9%, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2024.

«Η αύξηση του πληθωρισμού στο 2,8% τον Ιούλιο δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά μάλλον οφείλεται στο τέλος της έκπτωσης καυσίμων και στην αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου μετά το νέο ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν», εξήγησε η ειδική οικονομολόγος για θέματα πληθωρισμού Ζίλκε Τόμπερ από το Ινστιτούτο Μακροοικονομικής και Έρευνας Οικονομικού Κύκλου (IMK) του Ιδρύματος «Hans Böckler». Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Γερμανοί έπρεπε να πληρώσουν 0,4% περισσότερο για τρόφιμα τον Ιούλιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, όπως και τους δύο προηγούμενους μήνες. Οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων σε εστιατόρια και των ταξιδιών, έγιναν κατά 2,9% ακριβότερες τον Ιούλιο, ενώ τον Μάιο και τον Ιούνιο, η αύξηση ήταν 3,1%. Συνολικά, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,8% από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός στη Γερμανία θα μειωθεί βιώσιμα μόνο όταν η αύξηση των τιμών ενέργειας που σχετίζεται με τον πόλεμο δεν θα αντικατοπτρίζεται πλέον στη σύγκριση σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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