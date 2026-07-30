Ελλάδα - Ισπανία 66 - 69: Οδυνηρός αποκλεισμός για την Εθνική Εφήβων

Σε έναν ανεπανάληπτο και συγκλονιστικό προημιτελικό απέναντι στην Ισπανία, η Εθνική Εφήβων υπέστη μια πρωτοφανή κατάρρευση στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, χάνοντας μέσα από τα χέρια την πρόκριση στη ζώνη των μεταλλίων του Eurobasket U18!

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας βρισκόταν «αγκαλιά» με το εισιτήριο για τα ημιτελικά του θεσμού, φτάνοντας ακόμη και στο +29 προς το φινάλε της δεύτερης περιόδου! Εντούτοις, το σύνολο του Γιώργου Σκροπολίθα δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το τεράστιο αυτό προβάδισμα, με τους Ίβηρες να ανατρέπουν την κατάσταση στο δεύτερο μέρος και να παίρνουν τη νίκη με το τελικό 69-66.



Οι «γαλανόλευκοι» Έφηβοι αδίκησαν τον εαυτό τους στα δύο τελευταία δεκάλεπτα, εκεί όπου το επιμέρους σκορ ήταν 43-18, με τους Ισπανούς μάλιστα να κλείνουν την τέταρτη περίοδο στο +19 (26-7 οι πόντοι). Στο φινάλε πάντως, ο Χατζηλάμπρου είχε την ευκαιρία σε «νεκρό χρόνο» να στείλει το ματς στην παράταση, όμως, το τρίποντο που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο.

Πλέον, η Εθνική μας θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Σάββατο (01/08) το Ισραήλ για τις θέσεις 5-8.



Το ματς:



Ως ονειρικό μπορεί να χαρακτηριστεί το ξεκίνημα του αγώνα για την Εθνική Εφήβων, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας να κυριαρχεί απόλυτα επί των Ισπανών και στις δύο άκρες του παρκέ, κάνοντας ό,τι ήθελε σε άμυνα και επίθεση! Κρατώντας τη φιναλίστ του 2025 στους μόλις τρεις πόντους στα πρώτα έξι λεπτά του ματς (!), η Ελλάδα κατάφερε να προηγηθεί με 14-3, χάρη στα καλάθια των Χατζηλάμπρου, Πούλο και Σκληρό! Το επιθετικό κρεσέντο της «γαλανόλευκης» συνεχίστηκε και στο υπόλοιπο δεκάλεπτο, με την Ελλάδα να κλείνει την πρώτη περίοδο με το εντυπωσιακό +16 για το 29-13!

Με την ψυχολογία στα ύψη, οι διεθνείς μας συνέχισαν να «πετούν» μέσα στο παρκέ και στο δεύτερο δεκάλεπτο! Με πολυφωνία στην επίθεση, γρήγορο μπάσκετ, εξαιρετικές συνεργασίες, αλλά και «ατσάλινη» άμυνα, η Εθνική Εφήβων εκτόξευσε τη διαφορά μέχρι και το +29 (48-19), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 48-26! Χαρακτηριστικό της εικόνας των Ισπανών, αλλά κυρίως της αμυντικής προσήλωσης των διεθνών μας στο πίσω μέρος στο παρκέ, ήταν το γεγονός πως οι Ίβηρες πέτυχαν μόλις δύο εντός πεδιάς καλάθια στην περίοδο!

Με τον Αλέξανδρο Θωμάκο να μοιράζει τις ασίστ σαν... καραμέλες στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, η Ελλάδα διατήρησε τη διαφορά σε αυτά τα μεγάλα ύψη για το υπέρ της 57-30 στο 26ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο, λίγο η χαλάρωση των παικτών του Γιώργου Σκροπολίθα, λίγο η αντίδραση των Ισπανών, επέτρεψαν στη «φούρια ρόχας» να ροκανίσει τη διαφορά και με ένα επιμέρους σκορ 13-2 στο τελευταίο τρίλεπτο, να μειώσουν στο 59-43 της περιόδου.

Η αντεπίθεση της ομάδας του Βίκτορ Γκαρθία συνεχίστηκε στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, με την Εθνική μας να δυσκολεύεται στο να διαχειριστεί το προβάδισμά της και ουσιαστικά να βάλει το ματς στις σωστές «ράγες» και να καθαρίσει την υπόθεση νίκης. Με τα ποσοστά ευστοχίας της χώρας μας να πέφτουν αισθητά και τα λάθη να αυξάνονται, η Ισπανία μάζευε διαρκώς τη διαφορά και χάρη σε ένα σερί 13-0 στα μέσα της περιόδου, κατάφερε να προσπεράσει στο σκορ για το 66-63 στο 37ο λεπτό.

Με την μπάλα να «καίει» σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο, ο Χατζηλάμπρου ισοφάρισε με ένα τεράστιο τρίποντο (66-66) ένα λεπτό αργότερα. Στην επόμενη φάση, η βολή του Ρουίθ έβαλε εκ νέου μπροστά στο σκορ τους Ισπανούς, με τον Φερνάντεθ στα 62 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε να γράφει το 69-66. Ένα σκορ που εντέλει αποτέλεσε και το τελικό αποτέλεσμα, με τον Χατζηλάμπρου να παίρνει την ευθύνη στο φινάλε, αλλά να αστοχεί σε τρίποντο ισοφάρισης στην εκπνοή του ματς.



Τα δεκάλεπτα: 29-13, 48-26, 59-43, 66-69.

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