Ανακοίνωση για την αναγκαστική προσθαλάσσωση χθες ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην Ελευσίνα, εξέδωσε το Λιμενικό, δίνοντας παράλληλα τη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες.

Το ελικόπτερο τύπου Sikorsky S-64 συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στον Ασπρόπυργο και στην προσπάθειά του να πάρει νερό έπεσε στη θάλασσα. Πρόκειται για μισθωμένο ελικόπτερο από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ελευσίνας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την πτώση ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου (Ε/Π) στη θάλασσα στον κόλπο της Ελευσίνας.

Αμέσως στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες στελέχη της Λιμενικής Αρχής και προέβησαν στην περισυλλογή των τριών επιβαινόντων του ελικοπτέρου από τη θάλασσα, ενώ το Ε/Π βυθίστηκε.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ελευσίνας, όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨.

Επιπλέον, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) για τη διενέργεια υποβρυχίου ελέγχου.

Με μέριμνα της διαχειρίστριας εταιρείας και με τη συνδρομή του ρυμουλκού (Ρ/Κ) "ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙΧ" Ν.Π.2787 καθώς και ενός πλωτού γερανού, το ελικόπτερο ανελκύστηκε και μεταφέρθηκε στην προβλήτα της Ελευσίνας.

Προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση».

Πηγή: skai.gr

