Σαφάρι ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενοι εκτός ωραρίου και μη έκδοση αποδείξεων Ελλάδα 19:51, 25.09.2023

Οι έλεγχοι εστιάστηκαν στην Αττική και συγκεκριμένα σε Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα και Νέα Σμύρνη, καθώς και στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βεβαιώθηκαν παραβάσεις συνολικά σε 7 περιπτώσεις