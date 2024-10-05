ΕΛΑΣ: Προγραμματισμένη η επίσκεψη του ΟΗΕ για τις συνθήκες κράτησης κρατουμένων

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, με αφορμή σημερινό ρεπορτάζ τηλεοπτικής εκπομπής, εξέδωσε ανακοίνωση όπου τονίζει ότι η επικείμενη επίσκεψη στην Ελλάδα αντιπροσωπείας του ΟΗΕ για τις συνθήκες κράτησης κρατουμένων σε αστυνομικές υπηρεσίες, ήταν προγραμματισμένη από το καλοκαίρι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

«Σχετικά με ρεπορτάζ απογευματινής εκπομπής που αναφέρεται σε επικείμενη επίσκεψη στην Ελλάδα Αντιπροσωπείας του Ο.Η.Ε. για τις συνθήκες κράτησης κρατουμένων σε αστυνομικές υπηρεσίες της Χώρας μας, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο του Ο.Η.Ε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Νοέμβριο του 2023 αποφασίστηκε η Ελλάδα να ενταχθεί στο πρόγραμμα επισκέψεων της Υποεπιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων για το 2024. Τον Ιούλιο η χώρα ενημερώθηκε για την επικείμενη επίσκεψη και στις 7 Αυγούστου με επίσημη επιστολή ο Ο.Η.Ε ενημερώνει για τα μέλη της επιτροπής και τις ημερομηνίες της επίσκεψης. Πρόκειται για ξεκάθαρα τακτική και προγραμματισμένη ένα χρόνο επίσκεψη και σε καμία περίπτωση έκτακτη.

Επίσης, η Υποεπιτροπή αξιολογεί όχι μόνο Αστυνομία, κρατητήρια και ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α, αλλά και δομές φιλοξενίας μεταναστών, δομές ψυχικής υγείας, καταστήματα κράτησης, δομές ασυνόδευτων ανηλίκων, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης κτλ.

Τέλος, στην ανακοίνωση του ο Ο.Η.Ε τονίζει πως η Υποεπιτροπή επισκέπτεται όλα τα κράτη μέλη που έχουν επικυρώσει το σχετικό πλαίσιο για την πρόληψη των βασανιστηρίων, τονίζεται δε πως έχει ήδη κάνει αντίστοιχες επισκέψεις σε αλλά κράτη- μέλη της Ε.Ε. και σκοπός της να φέρει σε επαφή τις σχετικές αρχές της χώρας με το παγκόσμιο πλαίσιο για τα ζητήματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.