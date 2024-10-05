Λογαριασμός
Ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι στην Καισαριανή- 3 τραυματίες

Tρία άτομα τραυματίστηκαν από την ανατροπή ασθενοφόρου σε χαντάκι στην Καισαριανή

Καισαριανή: Ασθενοφόρο εξετράπη κι έπεσε σε χαντάκι- 3 τραυματίες

Ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και έπεσε σε χαντάκι στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στην Καισαριανή, λίγο μετά τα νεκροταφεία.

Πρόκειται για ιδιωτικό ασθενοφόρο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα μεταξύ των οποίων και μία ασθενής.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες και τα τρία άτομα, που επέβαιναν στο ασθενοφόρο, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Πηγή: ertnews.gr

