Θεσσαλονίκη: Πτώση παιδιού από 4ο όροφο πολυκατοικίας

Πτώση ανηλίκου σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα από πολυκατοικία στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ανήλικο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στον ακάλυπτο χώρο, στην οδό Μολδοβλαχίας, στον Εύοσμο.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μία κινητή μονάδα για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στο ανήλικο και να το μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το συμβάν σημειώθηκε σε ακατοίκητη πολυκατοικία ενώ φαίνεται να αποδίδεται σε ατύχημα.

