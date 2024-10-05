Θεσσαλονίκη: 4 ανήλικες καταγγέλθηκαν ότι επιτέθηκαν σε 13χρονη

Τέσσερις ανήλικες συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία μίας 13χρονης ότι την απείλησαν, την χτύπησαν και της απέσπασαν μικρό χρηματικό ποσό.

Το νέο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους συνέβη, σύμφωνα με την καταγγελία, την περασμένη Πέμπτη στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ η επίθεση φαίνεται να αποδίδεται, κατά τις πρώτες πληροφορίες, σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Η 13χρονη απευθύνθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια κατήγγειλε το συμβάν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως περιέγραψε η ίδια στους αστυνομικούς, όλα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, κατόπιν επικοινωνίας που είχε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου συμφώνησε να συναντηθεί με κάποια από τις ανήλικες προκειμένου να συζητήσουν.

Στο ραντεβού εμφανίστηκαν, κατά την καταγγέλλουσα, τέσσερις ανήλικες, δύο 13χρονες και δύο 15χρονες, που την απείλησαν, ασκώντας σωματική βία εναντίον της. Αποχωρώντας δε, φέρονται να της αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό που είχε πάνω της.

Οι ανήλικες συνελήφθησαν ένα 24ωρο αργότερα και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες.

