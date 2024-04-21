Τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη.



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Στο βόρειο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και τις βραδινές στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη και θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά 6 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με τοπικές βροχές και στα βορειότερα τμήματα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες και από το απόγευμα βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-04-2024



Αρχικά τις πρωινές ώρες στη βόρεια Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Πελοπόννησο, βαθμιαία το μεσημέρι στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ηπειρωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα νότια πελάγη 6 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 20 με 23 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-04-2024



Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά μέχρι νωρίς το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα ενισχυθούν εκ νέου με σποραδικές

καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 με 8 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σε νότιους νοτιοανατολικούς 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-04-2024



Στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειοδυτικά τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες από το μεσημέρι κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 8 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία από τα δυτικά σε δυτικούς 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-04-2024



Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα εκτός από τα δυτικά.

