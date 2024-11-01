Η εκκλησία σήμερα γιορτάζει τους Άγιους Κοσμά και Δαμιανό (των Αγίων Αναργύρων).

Επίσης, τιμά τη μνήμη του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία και του Οσιομάρτυρος Διονυσίου.

Επομένως, σήμερα μην ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά στους : Κοσμάς, Δαμιανός, Δαμιανή, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαβίδ, Δαυίδ, Διόνυσος



Πηγή: skai.gr

