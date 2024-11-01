Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Σε ποιους να ευχηθείτε «Χρόνια Πολλά»

Η εκκλησία σήμερα γιορτάζει τους Άγιους Κοσμά και Δαμιανό (των Αγίων Αναργύρων) και τιμά τη μνήμη του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία

εκκλησία

Η εκκλησία σήμερα γιορτάζει τους Άγιους Κοσμά και Δαμιανό (των Αγίων Αναργύρων). 

Επίσης, τιμά τη μνήμη του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία και του Οσιομάρτυρος Διονυσίου.

Επομένως, σήμερα μην ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά στους : Κοσμάς, Δαμιανός, Δαμιανή, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαβίδ, Δαυίδ, Διόνυσος
 

Πηγή: skai.gr

