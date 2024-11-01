Στον εισαγγελέα και τον Συνήγορο του Πολίτη διαβιβάζεται από την ΕΛ.ΑΣ. το σύνολο του προανακριτικού υλικού (ένορκες καταθέσεις, βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό), το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής σχετικά με τη συγκέντρωση εποχικών πυροσβεστών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση και πλήρης διερεύνηση περιστατικών, όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Σε συνέχεια της από 31-10-2024 Ανακοίνωσης σχετικά με τη συγκέντρωση εποχικών πυροσβεστών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση και πλήρης διερεύνηση περιστατικών που περιλαμβάνονται στο σύνολο του προανακριτικού υλικού (ένορκες καταθέσεις, βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό), το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, αυτό θα διαβιβασθεί άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς και στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός.

Πηγή: skai.gr

