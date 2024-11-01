Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: «Κλειδί» για την αποκάλυψη πιθανού δικτύου τρομοκρατίας η γυναίκα

Του Μάκη Συνοδινού

«Κλειδί» για την αποκάλυψη πιθανού δικτύου τρομοκρατίας είναι η γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά στους Αμπελόκηπους. Αυτό που εξετάζεται είναι αν το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους πρόκειται για γιάφκα κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών. Ακόμη οι αρχές έχουν πάρει DNA και αποτυπώματα προκειμένου να δουν τα άτομα που έχουν περάσει από το διαμέρισμα.



Η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε στην έκρηξη στο διαμέρισμα είναι πρόσωπο γνωστό στην Ασφάλεια, που ανήκει στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.



Μετά από έρευνες στο διαμέρισμα, εντοπίστηκε τουλάχιστον ένα όπλο. Από την έκρηξη ένας άνδρας σκοτώθηκε και η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα βρέθηκε όπλο, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου μπορεί να βρεθεί η άκρη του νήματος της μυστηριώδους αυτής υπόθεσης.



Το όπλο μεταφέρθηκε στα ειδικά εργαστήρια, ώστε να «ταυτοποιηθεί» και να βρεθεί αν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιες παραβατικές ενέργειες, καθώς και αν βρίσκεται σε λίστα κατόχου, ενώ το τηλέφωνο θα εξεταστεί ενδελεχώς, ώστε να προκύψουν τυχόν στοιχεία, από το υλικό που θα εντοπιστεί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές από τις έρευνες των Αρχών στο διαμέρισμα δεν έχει προκύψει κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει την σφοδρή έκρηξη. Οι ίδιες πηγές αναφερουν πως φιάλη υγραερίου δεν έχει εντοπιστεί.

Οι αστυνομικοί σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί, επικοινώνησαν με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος υποστήριξε πως δεν γνωρίζει αν ο γιος του το είχε νοικιάσει και σε ποιους, ενώ από τις καταθεσεις από ενοίκους της πολυκατοικίας, προκύπτει πως δεν γνώριζαν τους ενοίκους του διαμερίσματος του 3ου ορόφου που σημειώθηκε η έκρηξη.

