Συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης (14/1) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 2 γυναίκες, ηλικίας 38 και 36 ετών, κατηγορούμενες για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενες τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024 και έπειτα από αφίξεις τους από εσωτερικές πτήσεις, αφαίρεσαν συνολικά 8 αποσκευές επιβατών από τους ιμάντες παραλαβής αποσκευών και τις μετέφεραν στο σπίτι τους στην περιοχή του Βύρωνα.

Κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος ρούχων και αντικειμένων εντός αποσκευών (τσάντες, πορτοφόλια, υποδήματα, καπέλα, γυαλιά οράσεως),

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

διαβατήριο και

τα χρηματικά ποσά των 90 ευρώ, 2.000 Κουάνζα Αγκόλας, 25 Λέβα Βουλγαρίας, 80 Ζλότι Πολωνίας, 250 Ράντ Νότιας Αφρικής, 30.050 ρουβλίων Ρωσίας και 20 Κορόνων Σουηδίας.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

