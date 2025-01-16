Της Έλενας Γαλάρη

Δεν θα γίνει η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου τον Μάιο του 2020 καθώς η κατηγορούμενη παραιτήθηκε από το ένδικο μέσο της έφεσης.

Ο συνήγορος της Σάκης Κεχαγιόγλου με την έναρξη της διαδικασίας διάβασε τη δήλωση της κατηγορουμένης.

«Παραιτούμαι από το ένδικο μέσο της έφεσης. Η απόφαση ελήφθη μετά από σκέψη και προβληματισμό μέσα στη φυλακή. Είχα ήδη από το πρωτόδικο δικαστήριο εκφράσει τη βαθιά μεταμέλεια ζητώντας συγγνώμη. Δεν έγινε δεκτή από την παθούσα, είναι κατανοητό. Πλέον δεν έχω άλλο τρόπο από το να παραιτηθώ από την εκδίκαση της έφεσης.

Δεν θέλω να βάλω την παθούσα να ξαναζήσει όσα συνέβησαν. Επιθυμώ να κατανοήσει ότι έχω πραγματικά μετανιώσει και συντρίβει. Η λύτρωση μου δεν θα επέλθει με μια μικρότερη ποινή αλλά με το να δεχθεί τη συγγνώμη μου. Αυτό που έκανα ήταν απαράδεκτο, ανήθικο και αν είχα οικονομική δυνατότητα, είχα την πρόθεση να βοηθήσω στην αποκατάσταση της αλλά προέρχομαι από μια φτωχή οικογένεια.

Η πράξη μου προκάλεσε πολύ μεγαλύτερο πόνο και οι συνέπειες ήταν τραγικές. Δεν είχα ανθρωποκτόνο δόλο.

Το μόνο που μπορώ να κάνω για να δείξω ότι αναλαμβάνω τις ευθύνες που μου αναλογούν είναι να παραιτηθώ από την εκδίκαση της έφεσης».

Ο δικηγόρος της υποστήριξης της κατηγορίας, Νίκος Αλεξανδρής ανέφερε σχετικά:

«Η τυπική δήλωση του συναδέλφου δεν αποσκοπεί να εκφράσει τη συγγνώμη της, αλλά να μπορέσει να κάνει την αίτηση αποφυλάκισης. Να καταγραφεί ότι αυτός είναι ο στόχος της, η αίτηση αποφυλάκισης σε ένα περίπου χρόνο καθώς το συμβούλιο της φυλακής θα δει τα πρακτικά».

Κεχαγιόγλου: Η πράξη αυτή δείχνει την ειλικρινή μεταμέλειά της

Σε μεταγενέστερη δήλωσή του ο συνήγορος υπεράσπισης της δράστιδας, Σάκης Κεχαγιόγλου αναφέρει σχετικά με την απόφαση:

«Κατά την σημερινή δικάσιμο της 16.01.2025 ενώπιον του Α’ Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, κατόπιν διακοπής από την αρχική ημερομηνία της 6.12.2024, και μετά από σχετική επιθυμία και απόφαση της εντολέως μου Ευθυμίας Κακαραντζούλα ενημέρωσα το δικαστήριο για την απόφαση της να παραιτηθεί από την έφεση που είχε ασκήσει κατά της πρωτόδικης απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Η εντολέας μου σε αλλεπάλληλες επικοινωνίες που είχαμε το τελευταίο διάστημα με ενημέρωσε ότι μετά από πολλή σκέψη κατέληξε στην απόφαση να μην υποστηρίξει την έφεσή της, ούτε να επιδιώξει την μείωση της ποινής της. Μου εξήγησε ότι δε θέλει να υποβάλει την παθούσα στην οδυνηρή δοκιμασία να ξαναζήσει τα γεγονότα, που οδήγησαν στον τραυματισμό της. Προσέθεσε δε, ότι κατέληξε με πλήρη συνείδηση και ελεύθερη βούληση στην απόφαση αυτή, θεωρώντας η ίδια ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος, για να δείξει την μεταμέλεια, την συντριβή και την συγγνώμη της.

Σέβομαι φυσικά την απόφασή της αυτή, παρότι με τον συνεργάτη μου Μανώλη Βαμβουνάκη είμαστε – όπως και στην δίκη του α’ βαθμού - απολύτως έτοιμοι να υποστηρίξουμε την έφεσή της και με την παρουσία κορυφαίων ιατρών και μαρτύρων ειδικών γνώσεων, τους οποίους θα προτείναμε για να καταθέσουν, έχοντας την εδραία πεποίθηση ότι η πρωτόδικη απόφαση με την οποία καταδικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας είναι απολύτως λανθασμένη και ο μόνος ορθός νομικός χαρακτηρισμός της πράξεώς της είναι η βαριά σωματική βλάβη, άποψη με την οποία συμφωνεί η νομολογία, αλλά και ο νομικός κόσμος της χώρας. Λυπούμαι πραγματικά που δε θα έχουμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε και να υποστηρίξουμε την νομική μας άποψη, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα υιοθετούσε το δικαστήριο και θα οδηγούσε αυτόχρημα σε μείωση της ποινής της, είμαι όμως υποχρεωμένος να σεβαστώ την απόφασή της.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι η εντολέας μου με την πράξη της αυτή αποδεικνύει ότι η μεταμέλειά της είναι ειλικρινής και πραγματική και δεν θέλει να κάνει χρήση των ευεργετημάτων που δικαιούται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Εκφράζω δε την ελπίδα ότι η πράξη της αυτή θα εκτιμηθεί από την παθούσα, γεγονός που θα οδηγήσει σε λύτρωση και τελική κάθαρση αυτήν την τραγική υπόθεση».

Πηγή: skai.gr

