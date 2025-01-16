Εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας στο κέντρο της Αθήνας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία αλλοδαπού που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιουλίου 2024 στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 35χρονου αλλοδαπού, ο οποίος αναζητείται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος 23χρονου αλλοδαπού.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 11ης Ιουλίου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος 23χρονος αλλοδαπός με αναφερόμενη αιτία τραυματισμού πτώση από δίκυκλο, ο οποίος κατέληξε στις 21 Ιουλίου 2024.

Όμως, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική νεκροψία-νεκροτομή, ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία τραύματος στο κεφάλι από αντικείμενο και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιουλίου στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και κατά τη διάρκεια συνάντησης του με τον 23χρονο ένεκα προσωπικών διαφορών, του προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι με τη χρήση αντικειμένου. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

