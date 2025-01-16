Χρηματική αποζημίωση στους συγγενείς της Ελένης Τοπαλούδη αποφάσισε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αναγνωρίζοντας τη βαθιά ψυχική οδύνη και τον αξεπέραστο πόνο τους.

Η άγρια δολοφονία και ομαδικός βιασμός της 21χρονης φοιτήτριας, τον Νοέμβριο του 2018, συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Το έγκλημα σημειώθηκε στους Πεύκους Λίνδου της Ρόδου, όπου οι δύο δράστες, ένας Αλβανός και ένας ημεδαπός, εκτέλεσαν μεθοδικά τις αποτρόπαιες πράξεις τους.

Σύμφωνα με την καταδικαστική απόφαση, όπως γράφει η dimokratiki οι δύο δράστες πρώτα βίασαν και βασάνισαν την Ελένη για 3 ώρες, στη συνέχεια προσπάθησαν να καθαρίσουν τον χώρο του εγκλήματος και τελικά τη μετέφεραν σε απομονωμένη τοποθεσία.

Εκεί, την έριξαν ζωντανή από έναν γκρεμό στη θάλασσα, επιφέροντας τον θάνατό της από πνιγμό, ενώ ήταν ήδη βαρύτατα τραυματισμένη και σε ημικωματώδη κατάσταση.

Οι δράστες, καταδικάστηκαν αμετακλήτως, μετά και την απόρριψη της αναιρέσεώς τους, σε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία και σε 15 χρόνια κάθειρξη. Δεν τους έχει αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο με την απόφασή του θεώρησε την αγωγή ως μη ασκηθείσα ως προς τον πρώτο και τρίτο των εναγομένων και συγκεκριμένα τον ημεδαπό κατηγορούμενο και τον πατέρα του, καθώς η αγωγή, όπως προέκυψε δεν τους είχε επιδοθεί νομότυπα.

Η πλευρά των εναγόμενων ημεδαπών, όπως εξέθεσε ο συνήγορός τους κ. Χάρης Αμπράζης, είχε υποβάλει ένσταση ότι τυγχάνει ανυπόστατη η παραγγελία και άκυρη η όποια επίδοση και πως η αγωγή τυγχάνει μη ασκηθείσα.

Απορρίφθηκε η αγωγή ως προς τον πατέρα του αλλοδαπού κατηγορούμενου και έγινε δεκτή ως προς εκείνον.

Υποχρεώνει έτσι τον αλλοδαπό δολοφόνο και βιαστή να καταβάλει τα εξής ποσά:

240.000 ευρώ στον πατέρα, Ιωάννη Τοπαλούδη.

240.000 ευρώ στη μητέρα, Κυριακή Αρμουτίδου.

200.000 ευρώ στον αδελφό της.

100.000 ευρώ στη γιαγιά της.

100.000 ευρώ στους κληρονόμους του παππού της.

25.000 ευρώ σε κάθε έναν από τους θείους της.

Η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, εξασφαλίζοντας την άμεση αποκατάσταση, έστω και εν μέρει, για τους ενάγοντες.

Οι ενάγοντες και οι διεκδικήσεις

Οι γονείς της Ελένης, Ιωάννης Τοπαλούδης και Κυριακή Αρμουτίδου, ο αδελφός της, η γιαγιά της και άλλοι συγγενείς, προσέφυγαν στο αστικό δικαστήριο διεκδικώντας αποζημιώσεις για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν.

Στην αγωγή τους, υπογραμμίζεται η πρωτοφανής βιαιότητα των πράξεων, καθώς και ο δόλος και η μεθοδικότητα με την οποία οι δράστες προσπάθησαν να αποκρύψουν τις εγκληματικές τους ενέργειες.

Η οικογένεια της Ελένης ισχυρίστηκε επίσης ότι οι γονείς των δραστών φέρουν ευθύνες για την έλλειψη επίβλεψης των παιδιών τους, παρά το παραβατικό τους ιστορικό. Ειδικότερα, ο πατέρας του ημεδαπού καταγγέλθηκε από τους γονείς του θύματος για απόπειρα συγκάλυψης των πράξεων του γιου του, ενώ ο πατέρας του αλλοδαπού ότι δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής των παραβατικών ενεργειών του γιου του.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι ο τρίτος εναγόμενος, πατέρας του πρώτου εναγόμενου, συνέβαλε με πράξεις και παραλείψεις του στις εγκληματικές ενέργειες του γιου του, τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

Συγκεκριμένα, παραμέλησε την εποπτεία του, παρότι γνώριζε τον βίαιο χαρακτήρα του, ενώ την ημέρα της δολοφονίας του επέτρεψε να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του, που αποτέλεσε εργαλείο του εγκλήματος, όπως αναφέρεται σε καταδικαστική απόφαση.

Επίσης, φέρεται να απέκρυψε στην προανάκριση κρίσιμες πληροφορίες, όπως το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε χρησιμοποιηθεί από τον γιο του για τη μεταφορά και τις εγκληματικές πράξεις, ενώ εντός του υπήρχαν εμφανή ίχνη αίματος, τα οποία επιχείρησε να καθαρίσει.

Η οικογένεια Τοπαλούδη ισχυρίζεται ότι ο τρίτος εναγόμενος προσπάθησε ακόμη να συγκαλύψει τις εγκληματικές πράξεις του γιου του, δημιουργώντας δυσκολίες στις ανακριτικές διαδικασίες. Ειδικότερα, ισχυρίζεται πως παρείχε οδηγίες στον γιο του να μην καταθέσει στις λιμενικές αρχές, ενώ είχε πλήρη γνώση της παραβατικής συμπεριφοράς του, της βίαιης φύσης του, αλλά και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, φέρεται να επισκέφθηκε ψυχίατρο, μετά τα εγκλήματα, για να εξασφαλίσει φαρμακευτική αγωγή για τον γιο του, ώστε να επωφεληθεί δικαστικά. Οι ενάγοντες θεωρούν ότι ο πατέρας είχε ευθύνη εποπτείας και ιδιαίτερης φροντίδας για τον γιο του, δεδομένου ότι ήταν 21 ετών και σε μετεφηβική ηλικία.

Αναφορικά με τον πατέρα του δεύτερου εναγόμενου, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι και αυτός φέρει ευθύνη, καθώς δεν επέδειξε την απαιτούμενη επίβλεψη και δεν απέτρεψε τις εγκληματικές ενέργειες του 19χρονου γιου του, οι οποίες περιλάμβαναν τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, καθώς και έναν άλλο βιασμό τρεις ημέρες αργότερα. Υποστηρίζεται ότι η πλημμελής επιμέλεια και η σιωπή του πατέρα συνέβαλαν στις πράξεις του γιου του, αναδεικνύοντας την ευθύνη του στην υπόθεση.

Σήμερα δικάζονται ακόμη τρεις αγωγές



Στο μεταξύ σήμερα το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου θα εξετάσει τρεις αγωγές που υπέβαλε ο Ροδίτης, καταδικασθείς αμετάκλητα σε ισόβια και 15 έτη κάθειρξης.

Πρώτη αγωγή: Στρέφεται κατά ενός εκπαιδευτικού, τον οποίο ο ισοβίτης κατηγορεί για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αναληθή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση. Ζητεί αποζημίωση ύψους 255.000 ευρώ και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για κάθε μελλοντική παράβαση.

Δεύτερη αγωγή: Αφορά άλλο εκπαιδευτικό, για τον οποίο ο ενάγων ισχυρίζεται ότι επίσης κατέθεσε ψευδώς εις βάρος του. Ζητεί το ίδιο ποσό αποζημίωσης και τις ίδιες ποινές.

Τρίτη αγωγή: Στρέφεται κατά τρίτου εκπαιδευτικού για ψευδή κατάθεση. Ο ισοβίτης διεκδικεί αποζημίωση 275.000 ευρώ και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για κάθε παραβίαση.

Σημειώνεται ότι ακόμη μία αγωγή που είχε ασκηθεί πριν από τις ανωτέρω ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου εις βάρος μίας τέταρτης εκπαιδευτικού με άλλη απόφαση που εκδόθηκε χθες το δικαστήριο έκρινε εαυτόν αναρμόδιο και την παρέπεμψε προς εξέταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

