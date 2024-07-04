Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να εντοπιστεί ο δολοφόνος του 54χρονου τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό. Οι αρχές εστιάζουν στην επαγγελματική δράση του θύματος σε Μύκονο, Ίο και Πάρο, ενώ από σήμερα ξεκινά ο κύκλος των καταθέσεων από γνωστούς και συνεργάτες του θύματος.

Η σορός του 54χρονου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, φέρει πολλαπλά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το θύμα δέχθηκε 35 με 40 διαμπερή τραύματα στο κεφάλι, το σώμα και το πόδι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη βαλλιστική εξέταση, ο δράστης δεν άλλαξε γεμιστήρα, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, αλλά χρησιμοποίησε δύο όπλα και συγκεκριμένα δύο εννιάρια πιστόλια.

Επίσης, τα όπλα είναι «καθαρά», δηλαδή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκληματική ενέργεια.

Στη Μύκονο κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών έχει μεταβεί ήδη στη Μύκονο και έχει πάρει καταθέσεις από επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργάζονταν ο 54χρονος τοπογράφος. Επίσης βρήκαν και το σπίτι που διέμενε το θύμα, όταν επισκεπτόταν την Μύκονο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ερευνητές εντόπισαν έναν υπολογιστή που θα μεταφερθεί για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί - εκτός από της επαγγελματικές δραστηριότητες του θύματος - θα αναζητήσουν και πληροφορίες για την επίθεση που είχε δεχτεί στο νησί των ανέμων το 2022.

Οι αρχές εξετάζουν αν το θύμα με τις κινήσεις του, τις τοπογραφικές μελέτες του ή τις εξαγορές ακινήτων, που έκανε για μεγάλους επιχειρηματίες, εργολάβους και μεσίτες, είχε ενοχλήσει τα συμφέροντα κάποιου ανταγωνιστή, αναζητώντας στους 15 τελευταίους φακέλους με υποθέσεις του πληροφορίες, οι οποίες ίσως ξετυλίξουν το κουβάρι του νήματος που θα οδηγήσει στην ταυτότητα του δολοφόνου του ή του ηθικού αυτουργού που έδωσε εντολή για το έγκλημα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.