Έγκλημα στο Ψυχικό: Εντοπίστηκαν απειλητικά μηνύματα από 2 άτομα στο κινητό του 54χρονου τοπογράφου

Τουλάχιστον δύο άτομα φέρεται να έχουν αποστείλει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε τακτά χρονικά διαστήματα απειλητικά μηνύματα προς τον 54χρονο τοπογράφο

Έγκλημα στο Νέο Ψυχικό

Πολύ σημαντικές πληροφορίες προκύπτουν από την ανάλυση της τηλεφωνικής του συσκευής 54χρονου τοπογράφου που δολοφονήθηκε στο ΨυχικόΤουλάχιστον δύο άτομα φέρεται να έχουν αποστείλει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε τακτά χρονικά διαστήματα απειλητικά μηνύματα προς τον 54χρονο τοπογράφο, όπως προκύπτει από την πρώτη διερεύνηση του κινητού τηλεφώνου του θύματος από τα στελέχη της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών.


Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση εξετάζουν αν αυτές οι απειλές μπορούν να σχετίζονται με τη δολοφονία. Οι αποστολείς αυτών των απειλητικών μηνυμάτων αν και έχουν τοποθετηθεί στη λίστα των υπόπτων, προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία ότι θα μπορούσαν να προβούν στη δολοφονία του 54χρονου. Οι απειλές φαίνεται ότι είναι σε επίπεδο επαγγελματικών διαφορών, αλλά σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς, εξετάζεται το κίνητρο για τη δολοφονία του να είναι μικτό, δηλαδή συνδυασμός επαγγελματικών και οικονομικών διαφορών. Γι’ αυτό τον λόγο, οι αστυνομικοί δεν έχουν αποκλείσει ακόμα το ενδεχόμενο ηθικός και φυσικός αυτουργός να είναι το ίδιο πρόσωπο. 

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν λάβει 9 καταθέσεις από την Αθήνα και 6 από τη Μύκονο, θα λάβουν 2 ακόμα από άτομα που έχουν έρθει από τη Μύκονο προκειμένου να παρευρεθούν στην κηδεία, και αργότερα από τη σύζυγο του θύματος. Σε καμία από αυτές τις επίσημες καταθέσεις δεν φαίνεται να προσδιορίζεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, σε πληροφοριακό όμως επίπεδο, αρκετοί έχουν μιλήσει για συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του προκειμένου να απαγγελθούν κατηγορίες. 

