Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αντώνης Ρέμος μέσω του δικηγόρου του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, με αφορμή την είδηση για δέσμευση της περιουσίας του από την εφορία για φοροδιαφυγή, ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε βίντεο στο Instagram απευθυνόμενος σε φίλους και θαυμαστές, όπου τους ενημερώνει ότι «δεν έχει τίποτα να φοβηθεί» και ότι οι προγραμματισμένες συναυλίες του θα γίνουν κανονικά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το μήνυμα του Αντώνη Ρέμου, στα social media

«Φιλαράκια μου καλησπέρα. Τα τελευταία 24ωρα αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερη κατάσταση. Θέλω απλά να δηλώσω ότι έχω εμπιστοσύνη στους δικηγόρους μου και στις ελεγκτικές αρχές ότι όλες οι εξηγήσεις και όλα τα δικαιολογητικά θα δοθούν για να ξεκαθαριστεί και αυτή η κατάσταση».

«Ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο για να ενημερώσω τον κόσμο, γιατί υπάρχουν και συναυλίες που έρχονται…» αναφέρει ο Αντώνης Ρέμος σε δύο stories που έκανε στο Instagram, ενημερώνοντας ότι η επόμενη συναυλία του, που είναι τη Δευτέρα στην Αθήνα, θα γίνει κανονικά, όπως και «όλες οι υπόλοιπες που έρχονται».

«Νιώθω την υποχρέωση, απέναντι στον κόσμο που με αγαπάει και που με στηρίζει, να βρεθώ μαζί του. Η αλήθεια θα φανεί. Δεν έχω τίποτα να κρύψω και να φοβηθώ» κατέληξε ο Αντώνης Ρέμος.

Η εταιρία που πυροδότησε την έρευνα για φοροδιαφυγή

Η φοροδιαφυγή ύψος 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για την οποία ελέγχεται ο τραγουδιστής φαίνεται να έγινε με «όχημα» την αγοραπωλησία εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται πως έχει αποτυπώσει στην έρευνα της η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Αντώνης Ρέμος έχει εισπράξει κάποια χρήματα από επιχειρηματία που δραστηριοποιούταν στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να αγοράσει εταιρεία αιολικών πάρκων.

Η συναλλαγή, διαπιστώθηκε από την Αρχή, πως δεν ολοκληρώθηκε ωστόσο ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται να έχει κρατήσει τα χρήματα μη δηλώνοντας τα στις φορολογικές του δηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.