Συνολικά 54.700.00 ευρώ θα καταβληθούν σε 48.850 δικαιούχους, από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 700 χιλ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 4 εκατ. ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: skai.gr
