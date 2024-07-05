Συνολικά 54.700.00 ευρώ θα καταβληθούν σε 48.850 δικαιούχους, από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

700 χιλ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

4 εκατ. ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

