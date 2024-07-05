Λογαριασμός
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 8 έως 12 Ιουλίου

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

ATM

Συνολικά 54.700.00 ευρώ θα καταβληθούν σε 48.850 δικαιούχους, από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 700 χιλ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 4 εκατ. ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
