Κρήτη: Σχεδόν σε ευθεία βολή η σφαίρα στο γλέντι- Θήνος στην κηδεία του 36χρονου

Σχεδόν σε ευθεία βολή φέρεται να πυροβολήθηκε ο 36χρονος Γιώργος που έχασε τη ζωή του από τα πυρά του μπατζανάκη του σε γλέντι στην Κρήτη.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας ενός μικρού παιδιού, δέχθηκε, τη σφαίρα στο θώρακα, ενώ έβγαινε από την τουαλέτα όπου είχε πάει λίγα λεπτά νωρίτερα, αναφέρει μαρτυρία ατόμου της παρέας.

Ο 32χρονος μπατζανάκης, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, φέρεται να έριχνε κάμποσες μπαλοθιές και μια εξ αυτών βρήκε τον Γιώργο στο στήθος.

Πάντως το πιστόλι δεν έχει ακόμα βρεθεί καθώς ο 32χρονος υποστηρίζει ότι ενώ βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, το πέταξε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του «Χαυγάς».

Από την αστυνομία έγιναν επισταμένες έρευνες στην περιοχή αλλά δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του.

Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία

Την ίδια ώρα, σε κλίμα ανείπωτου πόνου και βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν σήμερα τον 36χρονο.

Οι γονείς, η γυναίκα του Μαρία, ο Άγγελος το ανήλικο παιδί του, όλοι συγγενείς και φίλοι, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία στις 5.30 το απόγευμα.

Η κηδεία του έγινε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής, στην Ιεράπετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κοινωνία παραμένει μουδιασμένη από το τραγικό συμβάν που έντυσε στα μαύρα δύο οικογένειές, καθώς είναι μια υπόθεση που έχει κάνει πανελλήνια αίσθηση και έχει προκαλέσει σοκ με τον τρόπο που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή ο νέος άνθρωπος.

