Καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί για σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περίπου 90 ακόμη πόλεις σε όλη τη χώρα, καθώς και κινητοποιήσεις σε 25 πόλεις του εξωτερικού.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις σε σημεία πέριξ της πλατείας, όπως η πλατεία Ομονοίας, τα Προπύλαια και άλλα κεντρικά σημεία.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΕ και τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, ενώ θέατρα αναμένεται να μην πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες παραστάσεις τους.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Οι οδηγοί καλούνται, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Σιδηρόδρομος - Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Μετρό

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά - Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Τραμ

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

24ωρη πανελλαδική απεργία κήρυξε η ΠΝΟ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά από τα ξημερώματα η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 00:01 και θα διαρκέσει έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα.

