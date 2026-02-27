Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών: Πανελλαδικά συλλαλητήρια και απεργίες

Τρία χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας να έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δεκάδες ακόμη πόλεις σε όλη τη χώρα.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια. Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, ενώ θέατρα αναμένεται να μην πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες παραστάσεις τους.

Συγκεκριμένα:

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 09:00 ως τις 21:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

– από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

– από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

– από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

– από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 09:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Ενδεικτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

– ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα λεωφορεία και τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Τονίζεται ότι σε Σιδηρόδρομο και Προαστιακό δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο.

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, δεν θα πραγματοποιηθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, αφού η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά από αύριο τα ξημερώματα.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών



Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις σε σημεία πέριξ της πλατείας, όπως:

Πλατεία Ομονοίας

τα Προπύλαια

άλλα κεντρικά σημεία

Την ίδια ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου θα ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη όπου οι παρακάτω έξι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί:

Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Πανεπιστήμιο

Σιντριβάνι

Οπως ενημέρωσε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

