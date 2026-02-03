Του Μάκη Συνοδινού

Μετά από 5 επίσημα αιτήματα των Αρχών προς την αεροπορική εταιρεία Lufthansa που πέταξε προς τη Γερμανία η 16χρονη Λόρα στο φως της δημοσιότητας έρχεται το e-mail με το οποίο η γερμανική εταιρεία επιβεβαιώνει στην ΕΛ.ΑΣ. πως πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε από το Eλευθέριος Βενιζέλος στις 8 Ιανουαρίου.

Όπως φαίνεται και στο μήνυμα που δημοσιεύει το skai.gr η απάντηση είναι λιτή και σύντομη αναφέροντας πως η Λορα ταξίδεψε μόνη της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr, το πρωί της Τρίτης ενημερώθηκε επίσημα η ΕΛ.ΑΣ. από την αεροπορική εταιρεία πως η ανήλικη πέταξε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με την πτήση των 17:35 στις 8 Ιανουαρίου για Γερμανία.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το skai.gr την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου το απόγευμα ενημερώθηκαν οι γονείς από την ΕΛ.ΑΣ. πως η Λόρα φέρεται να αγόρασε εισιτήριο για Φρανκφούρτη, ενώ τους έδειξαν και το βίντεο από το ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια που έβγαλε εισιτήριο.

Λίγες ημέρες αργότερα δόθηκε στον πατέρα της 16χρονης ο αριθμός του εισιτηρίου που έβγαλε η ανήλικη, ώστε να έρθει σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία που πέταξε η κόρη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αεροπορική εταιρεία του επιβεβαίωσε πως η Λόρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο με κατεύθυνση τη γερμανική πόλη.

Η «σιωπηλή» διαδρομή της Λόρας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ταξίδι της Λόρας ξεκίνησε από το Ρίο νωρίς το πρωί, στις 10:10 αποβιβάστηκε από το ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, κινήθηκε στην οδό Μικράς Ασίας όπου αναζήτησε WiFi από μίνι μάρκετ. Στη συνέχεια, επισκέφτηκε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου, όπου προσπάθησε να πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα και τέλος πήγε στην Ομόνοια σε ταξιδιωτικό γραφείο όπου αγόρασε το εισιτήριο για την Γερμανία.

Ακολούθως, επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το «Ελευθέριος Βενιζέλος», από όπου έφυγε για Φρανκφούρτη την ίδια ημέρα.

Πηγή: skai.gr

