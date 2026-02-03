Λογαριασμός
Διασωληνωμένος αλλά σε σταθερή κατάσταση παραμένει στη Ρουμανία ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ – Πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα

Θα υποβληθει σε νέο γύρο εξετάσεων σήμερα- Με το που δοθεί «πράσινο φως» από τους Ρουμάνους ιατρούς, τότε θα εκκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού

Ρουμανία ΠΑΟΚ

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία παραμένει για νοσηλεία ο πολυτραυματίας φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ο οποίος επέζησε από την πολύνεκρη τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα, στις 27 Iανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ο 20χρονος φίλος του Δικεφάλου του Βορρά παραμένει διασωληνωμένος στην εξειδικευμένη μονάδα πολυτραυματιών του νοσοκομείου. Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, με τα σημάδια μια εβδομάδα μετά το τροχαίο να χαρακτηρίζονται ως «ενθαρρυντικά» από τους θεράποντες ιατρούς. 

Μόλις αναρρώσει θα επιστρέψει στην Ελλάδα με το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας 

Πηγές από την ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία αναφέρουν ότι ο νεαρός θα υποβληθει σε νέο γύρο εξετάσεων και σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου και σημειώνουν, ότι, με το που δοθεί «πράσινο φως» από τους Ρουμάνους ιατρούς, τότε θα εκκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού του, με το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρουμανία ΠΑΟΚ Δυστύχημα τραυματίας
