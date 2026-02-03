Αγρότες - Τσιλιάς: Tη Δευτέρα βλέπω τρακτέρ να κατεβαίνουν ξανά στα Πράσινα φανάρια

Tην πρόθεση των αγροτών της ανατολικής Θεσσαλονίκης να κατεβάσουν και πάλι τα τρακτέρ στα Πράσινα φανάρια αποκάλυψε μιλώντας στον Status FM και στην εκπομπή Τάδε Έφη Άρης, o γραμματέας της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης Χρήστος Τσιλιάς.

Όπως αναφέρει έχει μπει και ο Φεβρουάριος και τα προβλήματα δεν λύθηκαν. Σημείωνει πως κάνουν επαφές και δεν παίρνουν απάντηση ενώ, ο ίδιος μίλησε και με τον κ.Τσιάρα για να ξεκλειδώσει το σύστημα. Ο κ. Τσίλιας πρόσθεσε πως αν δεν ανοίξει το σύστημα μέσα στον Φεβρουάριο, οι πληρωμές θα πάνε για τον Μάιο.

Μάλιστα γνωστοποίησε ότι σήμερα θα γίνουν συσκέψεις στην Επανομή αλλά και σε πολλές περιοχές όπως στο Κιλκίς, στις Σέρρες, στη Δράμα αλλά και στην Καβάλα προκειμένου να αποφασίσουν για νέες κινητοποιήσεις.

Αναφορικά με τις κινήσεις των αγροτών της Κεντρικής Ελλάδας οι οποίοι ετοιμάζονται για συσκέψεις και προσανατολίζονται για κάθοδο με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα ο κ. Τσιλιάς είπε ότι αυτή η κίνηση τους βρίσκει αντίθετους.

«Εμείς είμαστε αντίθετοι με τη λογική της Πανελλαδικής η οποία σκέφτεται κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, μελών οικογενειών θυμάτων των Τεμπών και συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Εμείς δεν μπαίνουμε σ αυτή τη λογική», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

