Έκρηξη βόμβας στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 36χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 36χρονος που συνελήφθη για την έκρηξη βόμβας, έξω από υποκατάστημα τράπεζας, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη. «Αποδέχομαι το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί. Δεν γνώριζα ότι μετέφερα εκρηκτικό μηχανισμό. Επικοινωνούσα μέσω viber για να παραλάβω το σακίδιο. Δεν κρυβόμουν, πήγα στο σπίτι μου στον Πειραιά», φέρεται να είπε.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που ομόφωνα τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Το χρονικό

Είχαν προηγηθεί αστυνομικές έρευνες σε συνολικά τέσσερα σπίτια στην Αττική μέχρι να εντοπιστεί τελικά ο 36χρονος κατηγορούμενος, σε ένα σπίτι στην περιοχή του Πειραιά, όπου φαίνεται να τον φιλοξενούσε μια φίλη του. Ακολούθως μετήχθη στη Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Ο 36χρονος Κωνσταντίνος Μιχαλιτσιάνος (τα στοιχεία του δημοσιοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. κατόπιν εισαγγελικής διάταξης) φέρεται να είχε νοικιάσει το διαμέρισμα, από το οποίο ξεκίνησε η 38χρονη και έφτασε μέχρι το σημείο, όπου σκοτώθηκε, όταν εξερράγη η βόμβα που τοποθέτησε έξω από υποκατάστημα τράπεζας, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος.

Ο 36χρονος φερόμενος ενοικιαστής του διαμερίσματος ήταν δηλωμένος ως άστεγος και ζούσε σε δομή της πόλης.

Στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει στις 30/4, μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης μαζί με την 38χρονη, βρέθηκε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος, πυροκροτητές και μικρή ποσότητα ΤΝΤ.



Πηγή: skai.gr

