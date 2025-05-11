Ιράν: Δεν απεμπολούμε τα δικαιώματά μας στα πυρηνικά

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διαμήνυσε σήμερα ότι εάν ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να στερήσουν το Ιράν από τα «πυρηνικά δικαιώματά του», η Τεχεράνη δε θα τα απεμπολήσει ποτέ.

Ο Αραγτσί έκανε αυτήν τη δήλωση από την Ντόχα, μια μέρα πριν από άλλον έναν γύρο προγραμματισμένων συνομιλιών για τα πυρηνικά μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στο Ομάν.

«Εάν ο στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να στερηθεί το Ιράν τα πυρηνικά δικαιώματά του, δηλώνω ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει από κανένα από τα δικαιώματά του», ανέφερε ο Αραγτσί, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο είναι αδιαπραγμάτευτο και έχει αποκλείσει το αίτημα «μηδενικού εμπλουτισμού» που προβάλλουν ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ωστόσο, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε σε συνέντευξή του την Παρασκευή ότι οι «εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν πρέπει να διαλυθούν» στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

«Στις έμμεσες συνομιλίες του με τις ΗΠΑ, το Ιράν υπογράμμισε το δικαίωμά του στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις καλή τη πίστη και εάν στόχος αυτών των συνομιλιών είναι να διασφαλιστεί η μη απόκτηση πυρηνικών όπλων, είναι πιθανή μια συμφωνία. Όμως, αν ο στόχος είναι να περιοριστούν τα πυρηνικά δικαιώματα του Ιράν, το Ιράν δεν θα απεμπολήσει ποτέ τα δικαιώματά του», τόνισε ο Αραγτσί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

