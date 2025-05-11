Εορτολόγιο 11 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 11 Μαΐου σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι η Κυριακή του Παραλύτου, καθώς είναι η τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος, των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, του Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής, της Αγίας Ολυμπιάδος οσιομάρτυρος, του Αγίου Διοσκόρου του νέου.

Σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο εορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αργύρης, Αργύριος, Αργυρός, Αργυρή, Αργυρία,*

Αργυρώ, Ασημίνα

Αρμόδιος, Αρμόδης

Βηθεσδά, Βερσεβέ

Διόσκορος, Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης

Κύριλλος

Μεθόδιος, Μεθοδία*

Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Όλια*

Ανατολή ήλιου: 06:18 - Δύση ήλιου: 20:25

Σελήνη 13.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

