Προθεσμία να απολογηθεί την Κυριακή πήρε ο 36χρονος

Προθεσμία να απολογηθεί για την Κυριακή στις 8 το πρωί ζήτησε και έλαβε ο 36χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Αττική, και φέρεται να συνδέεται με την έκρηξη βόμβας στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 38χρονη.

«Δεν ήξερα ότι μεταφέρω βόμβα. Για το χαρτζιλίκι το έκανα. Φοβήθηκα και έφυγα και στο παρελθόν είχα μεταφέρει δέματα για το χαρτζιλίκι» φέρεται να είπε.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τού απήγγειλε κατηγορίες για συγκρότηση - ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, έκρηξη με κίνδυνο για άνθρωπο, προμήθεια - κατοχή - κατασκευή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς θα δώσει εξηγήσεις σχετικά με την εμπλοκή με τα άτομα που φέρεται να είναι εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το χρονικό

Είχαν προηγηθεί αστυνομικές έρευνες σε συνολικά τέσσερα σπίτια στην Αττική μέχρι να εντοπιστεί τελικά ο 36χρονος κατηγορούμενος, σε ένα σπίτι στην περιοχή του Πειραιά, όπου φαίνεται να τον φιλοξενούσε μια φίλη του. Ακολούθως μετήχθη στη Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Ο 36χρονος Κωνσταντίνος Μιχαλιτσιάνος (τα στοιχεία του δημοσιοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. κατόπιν εισαγγελικής διάταξης) φέρεται να είχε νοικιάσει το διαμέρισμα, από το οποίο ξεκίνησε η 38χρονη και έφτασε μέχρι το σημείο, όπου σκοτώθηκε, όταν εξερράγη η βόμβα που τοποθέτησε έξω από υποκατάστημα τράπεζας, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος.

Ο 36χρονος φερόμενος ενοικιαστής του διαμερίσματος ήταν δηλωμένος ως άστεγος και ζούσε σε δομή της πόλης.

Στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει στις 30/4, μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης μαζί με την 38χρονη, βρέθηκε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος, πυροκροτητές και μικρή ποσότητα ΤΝΤ.

Πηγή: skai.gr

