Η κυβέρνηση διαψεύδει τα πανηγύρια με… catering - Τι απαντά για το «μπλόκο» στις ψησταριές

Κατόπιν σημαντικού αριθμού δημοσιευμάτων, στα οποία γίνεται αναφορά σε απαγόρευση της λειτουργίας ψησταριών σε πανηγύρια και σε «νέα νομοθετική πρόβλεψη υποχρέωσης καταφυγής σε υπηρεσίες catering», η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας ενημερώνουν ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει επέλθει καμία νέα νομοθετική ρύθμιση, που να αφορά στην απαγόρευση λειτουργίας ψησταριών σε πανηγύρια.

Σε κάθε περίπτωση, εδώ και πολλά χρόνια, προβλέπεται από το νόμο ότι η πώληση/προσφορά φαγητού και ποτού στους καταναλωτές θα πρέπει να γίνεται από πωλητές που φέρουν την κατάλληλη άδεια και τηρούν τις ισχύουσες φορολογικές και υγειονομικές διατάξεις, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και να προστατεύεται η δημόσια υγεία.

Επίσης, στο πλαίσιο των τακτικών μέτρων πρόληψης της Πυροσβεστικής για την αντιπυρική προστασία κατά τις ημέρες του καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή θερμικών εργασιών σε δασικές και περιαστικές δασικές εκτάσεις.

