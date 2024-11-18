Συνελήφθη 31χρονος απογευματινές ώρες σήμερα κατόπιν σχετικού εντάλματος σύλληψης για την υπόθεση έκρηξης σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Ο 31χρονος είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στην οργάνωση «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς», ωστόσο είχε αθωωθεί. Είχε καταδικαστεί, ωστόσο, για διπλή ένοπλη ληστεία σε πόλη της επαρχίας το 2013 και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές κατά την διάρκεια της έρευνας για την υπόθεση εντοπίστηκε το αποτύπωμα του 31χρονου σε σακούλα με όπλα, που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας.

Ο 31χρονος συνελήφθη ενώ περπατούσε στην περιοχή του Ψυχικού. Από την έρευνα δεν έχει προκύψει πότε και πως έδωσε το όπλο σε κάποιον από τους ενοίκους του διαμερίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2013 μαζί με τρία ακόμη άτομα για διπλή ένοπλη ληστεία στην Αγροτική Τράπεζα και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πόλης της Βόρειας Ελλάδας. Οι συγκεκριμένες πράξεις δεν είχαν συνδεθεί με τη Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς και ως εκ τούτου, αθωώθηκε για συμμετοχή στην εν λόγω οργάνωση Ωστόσο, καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε κάθειρξη 11 ετών. Επιπλέον, είχε καταδικασθεί σε 18 χρόνια κάθειρξη για κατοχή και τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών το 2012. Μεταξύ των στόχων, ήταν το σπίτι του πρώην υπουργού Άμυνας, Γιάννου Παπαντωνίου. Το 2019 αποφυλακίσθηκε με περιοριστικούς όρους.

Ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί πρωινές ώρες αύριο στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ακόμα ένας 31χρονος, μια 30χρονη και μια 33χρονη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για –κατά περίπτωση- συγκρότηση και ένταξη σε Τρομοκρατική Οργάνωση υπό την επιβαρυντική περίσταση της από κοινού κατασκευής, προμήθειας και κατοχής όπλων και εκρηκτικών υλών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τρομοκρατικής οργάνωσης, τρομοκρατική πράξη διακεκριμένης κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών και κατοχής εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργανώσεων κατά συναυτουργία και τρομοκρατική πράξη προμήθειας και κατοχής εκρηκτικών υλών, από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο και η οποία αφορά μεγάλη ποσότητα των ανωτέρω υλικών κατά συναυτουργία.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Η 33χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται φρουρούμενη μετά την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, προφυλακίστηκε μετά την τυπική απολογία που έδωσε σε ανακρίτρια και εισαγγελέα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στο υπόμνημα που παρέδωσε στη δικαστική λειτουργό ο συνήγορός της, η 33χρονη φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες και να καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Η ανακρίτρια απέρριψε το αίτημα της 33χρονης που υπέβαλε ο συνήγορός της, να της δοθεί μια παράταση μιας εβδομάδας για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 33χρονη θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να θεραπευτεί και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της και η 30χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο για την υπόθεση έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η ανακριτική διαδικασία διήρκησε περίπου 1 ώρα λεπτά και σύμφωνα με πληροφορίες η 30χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ενώ φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε τα κλειδιά τα οποία της είχε δώσει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Γαλάρη στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τρομοκρατική οργάνωση.

Για την υπόθεση είχε ήδη προφυλακιστεί ο 31χρονος σύντροφός της. Ο κατηγορούμενος ο οποίος απολογήθηκε με υπόμνημα, αρνήθηκε τις κατηγορίες ισχυριζόμενος ότι η μοναδική εμπλοκή του στην υπόθεση εξαντλείται στα κλειδιά του σπιτιού της οδού Αρκαδίας τα οποία είχε παραλάβει η 30χρονη σύντροφός του από την μητέρα του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

«Εγώ την είχα συνοδεύσει εκεί και αμφότεροι της συστηθήκαμε με τα ονόματά μας. Δεν γνωρίζω ούτε σε ποιον, ούτε πότε δόθηκαν τα κλειδιά. Λίγες μέρες μετά η 30χρονη σύντροφός μου, μου ζήτησε να επικοινωνήσω με την μητέρα του ιδιοκτήτη για να κανονίσω την επιστροφή των κλειδιών. Εικάζω ότι αυτοί στους οποίους δόθηκαν τα κλειδιά, έβγαλαν αντίγραφα, χωρίς να είμαι σε θέση να το γνωρίζω.

Πράγματι επικοινώνησα μαζί της στις 31.10.2024 για την επιστροφή των κλειδιών. Αργότερα την ίδια ημέρα και ενώ ήμουν ακόμα στην εργασία μου, ενημερώθηκα από την σύντροφό μου ότι κάτι έχει συμβεί στο σπίτι της οδού Αρκαδίας χωρίς η ίδια να γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες. Το γεγονός ότι ήμουν στην εργασία μου αποδεικνύεται από τα ηλεκτρονικά αρχεία στο λάπτοπ μου, το οποίο έχει κατασχεθεί, τα αρχεία της εργοδότριας εταιρείας, τον προϊστάμενό μου και συναδέλφους μου."

Στη συνέχεια όπως ισχυρίζεται, όταν ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ για την έκρηξη με έναν νεκρό και μία τραυματία, πανικοβλήθηκε, αναζήτησε δικηγόρο και εμφανίστηκε στην Αστυνομία, όπου μετά από λίγο συνελήφθη.

«Δεν έχω καμία σχέση με τον εκρηκτικό μηχανισμό, τα όπλα και τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο σπίτι αυτό, δεν γνώριζα καν ότι ο αποβιώσας και η τραυματίας βρίσκονταν σε αυτό και δεν έχω σχέση με καμία οργάνωση», αναφέρει ο κατηγορούμενος.

Πηγή: skai.gr

