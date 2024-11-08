Τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες των 3 ατόμων, τα οποία συνελήφθησαν μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε την 31η Οκτωβρίου σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή των Αμπελοκήπων, δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για –κατά περίπτωση- συγκρότηση και ένταξη σε Τρομοκρατική Οργάνωση υπό την επιβαρυντική περίσταση της από κοινού κατασκευής, προμήθειας και κατοχής όπλων και εκρηκτικών υλών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τρομοκρατικής οργάνωσης, τρομοκρατική πράξη διακεκριμένης κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών και κατοχής εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργανώσεων κατά συναυτουργία και τρομοκρατική πράξη προμήθειας και κατοχής εκρηκτικών υλών, από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο και η οποία αφορά μεγάλη ποσότητα των ανωτέρω υλικών κατά συναυτουργία.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία τους εδώ

Πηγή: skai.gr

