«Οι προσδοκίες των πολιτών είναι υψηλές και η ευθύνη μας μεγάλη» τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής σε σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, αναφορικά με τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας του Λεκανοπεδίου.

Με στόχο την ενίσχυση της έγκαιρης προετοιμασίας της Αττικής για την αντιμετώπιση πιθανών ακραίων καιρικών φαινομένων, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σύσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, με τη συμμετοχή όλων των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αντιπλημμυρική θωράκιση του Λεκανοπεδίου, με τον κ. Χαρδαλιά να τονίζει την ανάγκη προτεραιοποίησης των παρεμβάσεων στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, στο πλαίσιο του ολιστικού σχεδίου που έχει καταρτιστεί. Επί τάπητος τέθηκαν οι προληπτικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν άμεσα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους, και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των υποδομών σε πιθανές έντονες καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εγρήγορση και τη συνεχή παρουσία όλων των στελεχών της Περιφέρειας στο πεδίο, ο καθένας στην περιοχή ευθύνης του, για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων και την καταγραφή των αναγκών σε πραγματικό χρόνο.

Κατά τη σύσκεψη, συζητήθηκε επίσης η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης των πρώτων 54 έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024, επί συνόλου 158 έργων που θα πρέπει να δρομολογηθούν, καθώς επίσης και η ανάγκη στενότερης συνεργασίας με όλους τους Δήμους της Αττικής, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και την από κοινού διαχείριση καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική συνεργασία, αποτελεί «κλειδί» για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε: «Ζήτησα από τους Αντιπεριφερειάρχες να βρίσκονται συνέχεια στις γειτονιές. Θέλω όλοι μας να βρεθούμε στο πεδίο, δίπλα στους πολίτες. Οι καιροί είναι χαλεποί, οι προσδοκίες των πολιτών είναι υψηλές και η ευθύνη μας μεγάλη.

Απέναντι στις ανησυχίες και τις αγωνίες των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, εμείς απαντάμε με πράξεις. Με συγκεκριμένα έργα, παρεμβάσεις και προγραμματισμό. Οτιδήποτε αφορά την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία και το φυσικό περιβάλλον είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ο λόγος για τον οποίο αγωνιζόμαστε είναι ο άνθρωπος. Είναι οι συμπολίτες μας, οι γειτονιές μας, οι κοινωνίες μας. Είναι οι ανησυχίες και οι προσδοκίες τους, στις οποίες οφείλουμε σε αγαστή συνεργασία με τους Δήμους και τα συναρμόδια Υπουργεία να δίνουμε ουσιαστικές απαντήσεις κάθε μέρα».

Στη σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, μετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικού Τομέα Αθηνών Κωνσταντίνος Ζώμπος, Νότιου Τομέα Αθηνών Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Βορείου Τομέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη, Δυτικού Τομέα Αθηνών Βασίλειος Λώλος, Πειραιώς Σταυρούλα Αντωνάκου, Νήσων Γιάννης Βουτσινάς, Ανατολικής Αττικής Βίκυ Καβαλλάρη και Δυτικής Αττικής Κλεάνθης Βαρελάς, καθώς επίσης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Λεωνίδας Μανωλάκος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Γιάννης Σελίμης, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Διευθυντής του γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Γιώργος Κορμάς, ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Νίκος Πασσάς, η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μαίρη Μίσκα, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Μιλτιάδης Κύρκος, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Αντιπλημμυρικών Έργων Περιφέρειας Αττικής Σταύρος Λαζαρίδης, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Ανατολικής Αττικής Γιώργος Ψαρομιχαλάκης και η Προϊστάμενη Τμήματος Υδραυλικών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής Κλεονίκη Γκρέκα.

