Κατάληψη στο ελληνικό προξενείο στο Βερολίνο πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ομάδα περίπου 40 ατόμων, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της πρόσφατης έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με την ελληνική πρεσβεία, «σήμερα το πρωί ομάδα αναρχικών, αποτελούμενη από περίπου 40 άτομα, πραγματοποίησε παράνομη κατάληψη των χώρων υποδοχής του προξενείου, ως διαμαρτυρία για τους συντρόφους τους που εμπλέκονται στα πρόσφατα γεγονότα στους Αμπελοκήπους. Κατόπιν επανειλημμένων παραινέσεων να αποχωρήσουν ήσυχα, οι οποίες απέβησαν άκαρπες, παρενέβη η γερμανική αστυνομία και τους απομάκρυνε από τους χώρους της πρεσβείας».

Η ομάδα των καταληψιών έφερε πανό στα οποία αναφέρονταν τα ονόματα «Μαριάννα», «Δήμητρα» και «Κυριάκος».

Πηγή: skai.gr

