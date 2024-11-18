Open Doors 2024: Η Ελλάδα υποδέχεται αριθμό ρεκόρ Αμερικανών φοιτητών

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Open Doors 2024, όπως δημοσιεύονται ετησίως από το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (IIE), καταγράφεται αριθμός-ρεκόρ Αμερικανών φοιτητών που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό για σπουδές στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Αμερικανών φοιτητών που επέλεξαν να σπουδάσουν στην Ελλάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022/3 αυξήθηκε σχεδόν κατά 34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (από 4.484 το 2021/2 σε περισσότερους από 6.000 φοιτητές το 2022/3).

Η Ελλάδα παραμένει στους δέκα κορυφαίους προορισμούς για σπουδές στο εξωτερικό για Αμερικανούς φοιτητές, προσελκύοντας ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών που επιδιώκουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες εκτός Η.Π.Α. Το 2018 η Ελλάδα κατατάχθηκε στη 17η θέση, γεγονός που αναδεικνύει την ανοδική της πορεία ως κορυφαίου προορισμού για Αμερικανούς φοιτητές τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, αυξημένος είναι ο αριθμός και των Ελλήνων φοιτητών που επιλέγουν τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις σπουδές τους, με συνολικά 2.561 Έλληνες φοιτητές να σπουδάζουν σε αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/24, σημειώνοντας επίσης αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν στο μέλλον της Ελλάδας και είμαστε υπερήφανοι που οι εκπαιδευτικοί μας δεσμοί συνεχίζουν να επεκτείνονται. Η διεθνής εκπαίδευση ενισχύει τους δεσμούς των χωρών μας, ενδυναμώνει τις οικονομίες μας και εμβαθύνει τις σχέσεις μεταξύ των λαών μας», αναφέρει ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης.





