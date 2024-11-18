Απίστευτο επεισόδιο στο κέντρο των Χανίων: Φώναζε ότι τον απειλεί με τσεκούρι

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν τις 15.00 το μεσημέρι στο κέντρο των Χανίων από διαπληκτισμό μεταξύ δύο ατόμων, από τον οποίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Ωστόσο, η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν μεγάλη, καθώς ο ένας φώναζε ότι βρισκόταν σε κίνδυνο επειδή ο άλλος τον απειλούσε με τσεκούρι.

Στο σημείο έσπευσε η άμεση δράση και προχώρησε σε προσαγωγή και των δύο.

Το επεισόδιο έγινε στη συμβολή των οδών Αποκορώνου και Μ. Μπότσαρη ενώ η μία προσαγωγή έγινε στην οδό Μπουνιαλή.

Η αφορμή του καυγά παραμένει αδιευρκίνιστη.

