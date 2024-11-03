Τον χρόνο που θα τοποθετούσαν τη βόμβα, αλλά όχι το σημείο, φαίνεται να έχουν προσδιορίσει οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μετά την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η επιχείρηση για την τοποθέτηση της βόμβας θα λάμβανε χώρα το βράδυ της Πέμπτης, προς το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη καταζητούμενη, που αναχώρησε για την Ελβετία, δύο ημέρες πριν την έκρηξη, έδωσε σαφείς οδηγίες στον σύντροφό της. «Θα πας να αφήσεις τα κλειδιά το απόγευμα της Πέμπτης», ήταν η οδηγία της.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ανθρώπων της αντιτρομοκρατικής, η φυγή της ίδιας δύο ημέρες νωρίτερα από τη σχεδιαζόμενη βομβιστική επίθεση, είχε σκοπό τη δημιουργία άλλοθι για την ίδια, αλλά και τον σύντροφό της.

Ο 36χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη, φέρεται να ήταν εκείνος που είχε μεταφέρει σταδιακά τα εξαρτήματα και τα υλικά για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού.

Τη στιγμή της έκρηξης, ο 36χρονος φέρεται να τοποθετούσε τα τελευταία εξαρτήματα στη βόμβα.

Ο στόχος, ωστόσο, της «παρέας της Αρκαδίας», όπως την αποκαλούν οι αστυνομικοί, παραμένει άγνωστος. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στα ψηφιακά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Στην ευρύτερη περιοχή του διαμερίσματος, πάντως, υπάρχουν πολλές πρεσβείες και αστυνομικοί στόχοι.

Στην Αντιτρομοκρατική πιστεύουν ότι οι μέχρι τώρα, τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δηλαδή ο 36χρονος νεκρός, η 33χρονη τραυματίας, ο 31χρονος και άλλη μία γυναίκα η οποία φέρεται να είναι εκτός Ελλάδας και αναζητείται, είναι μέλη μιας μεγαλύτερης ομάδας και ψάχνουν να βρουν στοιχεία για να εντοπίσουν και τα υπόλοιπα μέλη της.

Βαριές κατηγορίες για τον 31χρονο και τις δύο γυναίκες

Υπενθυμίζεται ότι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες που αφορούν την ένταξη τους σε τρομοκρατική οργάνωση είναι ο 31ενός ετών άνδρας που συνελήφθη ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση της ισχυρής έκρηξης στους Αμπελόκηπους, η γυναίκα που τραυματίστηκε από την έκρηξη, καθώς και μια ακόμη γυναίκα που βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Σε βάρος και των τριών προσώπων ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης για τις δύο γυναίκες.

Η δίωξη αφορά κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών, τρομοκρατικές πράξεις προμήθειας εκρηκτικών υλών, έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και δύο πλημμελήματα για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη οπλοκατοχή.

