Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Στην Ανακρίτρια ο 26χρονος

Ενώπιον της Ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 26χρονος που συνελήφθη την Τρίτη 26 Νοεμβρίου ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους πριν ένα μήνα.

Ο κατηγορούμενος, πέμπτος εμπλεκόμενος στην υπόθεση, βρέθηκε αντιμέτωπος με τις αρχές μετά την ανεύρεση δακτυλικού αποτυπώματος του σε σακούλα στην οποία υπήρχε όπλο που εντόπισαν οι αστυνομικοί στο κατεστραμμένο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας. Πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο στο οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία , βρέθηκε αποτύπωμα και του 31χρονου που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση, πριν λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του 26χρονου, ο κατηγορούμενος προσέρχεται ενώπιον της δικαστικής λειτουργού αρνούμενος τις βαριές κατηγορίες που αφορούν τρομοκρατική οργάνωση που του αποδίδονται ενώ υποστηρίζει ότι η ύπαρξη μόνο του επίμαχου υλικού δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του.

Όπως ανέφερε , με γραπτή δήλωση του, ο συνήγορος του κατηγορούμενου Αλέξανδρος Κανελλόπουλος: «Η ανεύρεση δακτυλικού αποτυπώματος σε κινητό αντικείμενο καθημερινής χρήσης (σακούλα) δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση του οποιουδήποτε αδικήματος, κάτι που έχει κριθεί νομολογιακά κατ' επανάληψη, ανεξαρτήτως βαρύτητας του κατηγορητηρίου». Στην ίδια δήλωση ο συνήγορος τονίζει πως ο εντολέας του δεν έχει σχέση ούτε με το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους ,ούτε με όσα του αποδίδονται.

Ο 26χρονος σύμφωνα με πληροφορίες είναι κατηγορούμενος, για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ,με άλλους δύο για την υπόθεση του άγριου προπηλακισμού και διαπόμπευσης του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, τον Οκτώβριο του 2020, δίκη που μετά από αναβολή, προσδιορίστηκε να εκδικαστεί τον προσεχή Μάιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

