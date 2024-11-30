Δεν χωράει ανθρώπου νους τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 45χρονο αστυνομικό της Βουλής, που για χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά τη γυναίκα και τα παιδιά του, και μάλιστα ανάγκαζε τη μητέρα να ασελγεί κι εκείνη στα παιδιά τους και τον μικρό του γιο να κακοποιεί τις αδερφές του.

Με αποκλειστική συνέντευξη στο skai.gr και τον Μάκη Συνοδινό, ο δικηγόρος της συζύγου και των παιδιών του αστυνομικού περιγράφει το «σπίτι του τρόμου» και τα μαρτύρια στα οποία υπέβαλλε για χρόνια την οικογένεια του ο 45χρονος, ο οποίος – μετά τις καταγγελίες - με δική του πρωτοβουλία νοσηλεύεται στο ψυχιατρείο του στρατού.

Απειλές ότι θα τους σκοτώσει όταν δεν έκαναν τις ανωμαλίες που τους ζητούσε, ξυλοδαρμοί με γκλοπ, δέσιμο με χειροπέδες και σβήσιμο τσιγάρων στην πλάτη είναι κάποια από τα απάνθρωπα βασανιστήρια που περιγράφει ο κος Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

«Είχε δημιουργήσει τρόμο και φόβο σε όλους ότι είναι άτρωτος και κανέναν δεν μπορεί να τα βάλει μαζί του γιατί έχει άκρες και πολλούς γνωστούς» αναφέρει.

Η γυναίκα βρήκε τελικά το θάρρος να τον καταγγείλει μετά από δικαστική απόφαση να απομακρυνθεί από το σπίτι, «όταν ζητήσαμε να μπει σε ψυχιατρική κλινική να εξεταστεί» όπως αναφέρει.

Τότε η 35χρονή, η οποία διανύει την 6η κατά σειρά εγκυμοσύνη της και βρίσκεται και σε προχωρημένο μήνα κύησης, ένιωσε την ασφάλεια να πάει στον δικηγόρο και να αποκαλύψει το μαρτύριο που ζούσε και αμέσως πήγαν στον Ανηλίκων στη ΓΑΔΑ για να καταγγείλουν αυτά τα ακραία, απάνθρωπα περιστατικά

«Ο άνθρωπος αυτός είναι ακραία χειριστικός και επικίνδυνος» είπε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση γιατί τόσο καιρό η γυναίκα δεν είχε μιλήσει, είπε ότι «από το ξύλο και την ψυχολογική βία είχε χάσει την προσωπικότητά της είχε καταντήσει ένα άβουλο ον» .

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της γυναίκας, ο 45χρονος είχε κόψει κάθε επαφή της 35χρονης όλο αυτό το διάστημα με την οικογένειά της και τους φίλους της ενώ η γυναίκα – παρότι αστυνομικός - δεν πήγαινε στην υπηρεσία της γιατί έμενε έγκυος και μεγάλωνε τα παιδιά της, παίρνοντας συνεχώς άδειες.

Στο παρελθόν είχε κάνει καταγγελία για πολύ έντονο ξυλοδαρμό της ίδιας και των παιδιών αλλά την τρομοκράτησε τόσο πολύ, φοβήθηκε για τη ζωή της και προσπάθησε με πολλούς τρόπους να ανακαλέσει την καταγγελία.

Αιχμές για την αστυνομία

Ο δικηγόρος καταγγέλλει ότι εδώ και δέκα ημέρες, η αστυνομία ακόμα δεν του έχει πάρει το κινητό.

«Ακόμα μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του και να τα τρομοκρατεί και να τα απειλεί να μην μιλήσουν και να μην δεχτούν αν δουν ψυχολόγους» δήλωσε ο κος Μπαρκαγιάννης.

Ακούστε όλη την αποκαλυπτική συνέντευξη:

Πηγή: skai.gr

