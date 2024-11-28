Της Έλενας Γαλάρη

Την οποιαδήποτε εμπλοκή του με την έκρηξη στους Αμπελόκηπους αρνείται ο 26χρονος κατηγορούμενος του οποίου αποτύπωμα εντοπίστηκε στο εσωτερικό σακούλας όπου βρέθηκε όπλο από το διαμέρισμα όπου έγινε η έκρηξη στους Αμπελόκηπους.

Σε γραπτή δήλωσή του ο συνήγορος του Αλέξανδρος Κανελλόπουλος αναφέρει:

«Ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Δεν έχει σχέση ούτε με το διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, ούτε με το βαρύτατο κατηγορητήριο που του αποδίδεται, ενώ ταυτόχρονα βιώνει μέσω δημοσιευμάτων και «διαρροών» την ακραία κακοποίηση του τεκμηρίου αθωότητας που πρέπει να απολαμβάνει κάθε κατηγορούμενος. Η ανεύρεση δακτυλικού αποτυπώματος σε κινητό αντικείμενο καθημερινής χρήσης (σακούλα) δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση του οποιουδήποτε αδικήματος, κάτι που έχει κριθεί νομολογιακά κατ' επανάληψη, ανεξαρτήτως βαρύτητας του κατηγορητηρίου.»

