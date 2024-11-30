Κρήτη: Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών - Περισυνελέγησαν 235 άνθρωποι

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Λιμενικό Σώμα, καθώς καταγράφηκαν μαζικές αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, 74 άνθρωποι διασώθηκαν τα ξημερώματα στα ανοιχτά του νησιού. Πρόκειται για μετανάστες που βρέθηκαν σε δεξαμενόπλοιο σημαίας Παναμά στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης και αφού περισυνελέγησαν, μεταφέρθηκαν με εμπορικό πλοίο στους Καλούς Λιμένες.

Άλλες δύο "καραβιές" εντοπίστηκαν στα ανοιχτά των Χανίων, με 74+ 45 ανθρώπους. Οι 74 μεταφέρονται στην Γαύδο και οι 45 στη Χώρα Σφακίων.

"Συναγερμός" στις λιμενικές και τις αστυνομικές Αρχές και για μια 4η περίπτωση άφιξης 42 μεταναστών που βγήκαν στην παραλία της Αγίας Παρασκευής στην Ψαρή Φοράδα του Δήμου Βιάννου και τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, οι 42 άνθρωποι προέρχονται, κατά δήλωσή τους, από την Αίγυπτο και την Υεμένη.

Πηγή: skai.gr

