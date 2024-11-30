Νίκος Κοροβέσης: Θύμα εκβιασμού από το 2023 - Ντοκουμέντα από τις απειλές

Στα χέρια της αστυνομία βρίσκονται από το βράδυ της Παρασκευής δύο πολύ γνωστά άτομα στην κοινωνία της Ηλείας τα οποία, από τον Μάη του 2023, εκβίαζαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκο Κοροβέση.

Τα δύο άτομα – ένας δικηγόρος ένας ελεύθερος επαγγελματίας – συνελήφθησαν και κρατούνται, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή τουλάχιστον άλλων 3 εκβιαστών.

Το κύκλωμα εκβίαζε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας ζητώντας του σημαντικά χρηματικά ποσά, προκειμένου να μην αναρτήσουν στα social media προσωπικές στιγμές και συνομιλίες του, απειλώντας τον ότι θα τον «τελειώσουν πολιτικά και κοινωνικά».

Σύμφωνα με το patrisnews, ιθύνων νους φέρεται να είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος εμφανίζεται ως το άτομο που συνομιλούσε προφορικά και μέσω μηνυμάτων με τον Αντιπεριφερειάρχη.

Μάλιστα, δύο φορές κατά το παρελθόν τον έπεισε, εξαντλώντας τον συναισθηματικά, να ενδώσει στον εκβιασμό και να καταβάλει στην ομάδα την πρώτη φορά 3.000 ευρώ και τη δεύτερη 16.000 ευρώ.

Τη δεύτερη φορά υπεγράφη και ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αποκαλύπτει η εφ. «Πατρίς».

Το έγγραφο υπογραφεί το εν λόγω άτομο, ως γραπτή υπόσχεση πως δε θα προβεί στο εξής σε οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση και νέο εκβιασμό.

Ωστόσο, η εν λόγω ομάδα συνέχισε να εκβιάζει τον Αντιπεριφερειάρχη. Αυτή τη φορά ο κ. Κοροβέσης απειλήθηκε με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. «Πρόσεχε τι δείχνεις και που, γιατί ο Κ.Μ. έχει ενοχληθεί και θα σου κάνει μήνυση. Δώσε του τα 50.000 ευρώ που ζητάει», φέρεται να είπε στο Νίκο Κοροβέση ο φερόμενος ως εγκέφαλος της ομάδας εκβιαστών.

Μάλιστα, «χαμήλωσε» την οικονομική απαίτηση από 50.000 σε 20.000 και στη συνέχεια σε 13.000 ευρώ.

Παρά τους ενδοιασμούς που είχε για τον αντίκτυπο της πράξης του στην οικογένειά του, ο Νίκος Κοροβέσης ανακοίνωσε στους νομικούς συμβούλους την πρόθεσή του να μην υποκύψει πλέον στους εκβιασμούς.

Επισκέφθηκε το γραφείο του δικηγόρου του στην Αμαλιάδα και έδωσε ποσό 13.000 ευρώ στο δικηγόρο της ομάδας των εκβιαστών.

Νωρίτερα είχε ειδοποιήσει την ασφάλεια, η οποία έκανε έφοδο στο δικηγορικό γραφείο και βρήκε στις τσέπες του δικηγόρου-εκπροσώπου των εκβιαστών το εν λόγω ποσόν, σε χαρτονομίσματα που είχαν προσημειωθεί.

Το χρονικό των εκβιασμών

Η υπόθεση ξεκινά το Μάιο του 2023, διάστημα κατά το οποίο ο Νίκος Κοροβέσης ήταν Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού. Τότε, προσεγγίστηκε για πρώτη φορά Πυργιώτη ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος τον εκβίασε απειλώντας τον να δημοσιοποιήσει προσωπικές του στιγμές, ζητώντας του μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι δυο πρώτοι εκβιασμοί

Ειδικότερα, η πρώτη προσέγγιση έγινε από δικηγόρο του Πύργου που ζήτησε εκ μέρους του επιχειρηματία 3.000 ευρώ. Μετά από κάποιο διάστημα, εμφανίστηκε εκ νέου δικηγόρος από την Αμαλιάδα που αυτή τη φορά ζήτησε 18.000 ευρώ, για να μη δημοσιοποιηθούν αυτή τη φορά προσωπικά μηνύματα. Σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα κατατέθηκαν από φίλο του θύματος που ζήτησε από το φερόμενο ως εκβιαστή να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση στην οποία ανέφερε πως δε θα δινόταν στη δημοσιότητα κανένα προσωπικό αρχείο του κ. Κοροβέση.

Το συγκεκριμένο έγγραφο αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση, αφού η ύπαρξή του αποδεικνύει όλα όσα βίωνε ο κ. Κοροβέσης αλλά και ότι ο υπογράφων έχει στην κατοχή του τα εν λόγω ακατάλληλα αρχεία.

Ο τρίτος εκβιασμός που κατέληξε σε… συλλήψεις

Προ δεκαημέρου έγινε νέα προσπάθεια εκβίασης του κ. Κοροβέση από το γνωστό επιχειρηματία. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε άλλος δικηγόρος και ζήτησε το ποσό των 50.000 ευρώ (!),για λογαριασμό διαφορετικού προσώπου.

Μάλιστα, εμφανίστηκε και ο φερόμενος ως ιθύνων νους, για να… συμβουλέψει τον κ. Κοροβέση να πληρώσει τα χρήματα προκειμένου να αποφύγει τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, μειώνοντας το αρχικό ποσό αρχικά σε 20.000 και ακολούθως σε 13.000 ευρώ.

Σε συνεργασία με τους νομικούς του συμβούλους, Θοδωρή Αντωνόπουλο και Μάκη Παπαγιαννόπουλο, απευθύνθηκαν στην αστυνομία και αφού τους ενημέρωσαν για τα γεγονότα, αποφασίσθηκε να στηθεί μια αστυνομική επιχείρηση στο γραφείο του δεύτερου στην Αμαλιάδα, που είχε οριστεί ως τόπος συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη με το δικηγόρο-εκπρόσωπο των εκβιαστών για να τους δώσει τα προσημειωμένα χρήματα. Έτσι, οι αστυνομικές αρχές προέβησαν χθες το μεσημέρι στη σύλληψη του δικηγόρου και του ιδιώτη που ήταν μαζί του.

Μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη σύλληψη και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων.

